Uomini e Donne, a poche ore dall'insediamento di Donald Trump... clamoroso da Maria De Filippi

CHI SALE (Uomini e donne)

A poche ore dall’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, che ha ospitato gli imprenditori più ricchi del mondo come Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Bernard Arnault, Tina Cipollari “risponde” indirettamente al “giubileo” dei tecno magnati planetari formalizzando pubblicamente la sua ricerca di un partner nel corso di Uomini e donne su Canale 5 andata in onda mercoledì.

La vulcanica opinionista si conferma una colonna del programma di Maria De Filippi che in tutti questi anni si è molto evoluta adattandosi a tempi e nuovi linguaggi pur rimanendo se stessa. Un assaggio c’era stato con la sua recente partecipazione a Belve dove Tina aveva anticipato che avrebbe desiderato un compagno molto ricco come coronamento della sua carriera. Provocazione o no, l’annuncio ha coinciso con l’ennesimo boom d’ascolti della trasmissione che ha toccato il 24.6% di share con oltre 2,7 milioni di spettatori.

Va segnalato che il format della Fascino è quello che meglio sta capitalizzando la nuova Total Audience: rispetto alla rilevazione tradizionale, infatti, Maria grazie all’apporto dei device tecnologici aumenta il suo bacino di oltre 100mila teste ogni giorno (mercoledì sono state 114mila) piazzandosi sempre nettamente in testa tra i programmi che più guadagnano con il nuovo standard Auditel.