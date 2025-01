Affari Tuoi, il dramma di Giorgia: ecco il suo volto nell'istante in cui perde i 300mila euro

24 gennaio 2025 a

Questa sera, venerdì 24 gennaio, tocca a Giorgia. A lei il compito di sfidare la sorte e il Dottore. Già, siamo al gioco dei pacchi, ad Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il programma che tritura ogni tipo di concorrenza ogni sera su Rai 1.

Ma si diceva: tocca a Giorgia, da Lavagna e in rappresentanza della Liguria. Di professione ostetrica, lavora all'ospedale Gaslini di Genova. Ad accompagnarla nell'avventura ecco sua sorella, Valentina.

Giorgia - splendida di nero vestita e con tacco alto - è protagonista di una partita indimenticabile, sensazionale: tiro dopo tiro, offerta dopo offerta e pacco dopo pacco si ritrova con soli tre pacchi. Tutti rossi: 300mila, 100mila e 50 mila euro.

Su X i commenti piovono copiosi, soprattutto quando Giorgia rifiuta due offerte del Dottore da 100mila euro: la prima con tutti e tre i pacchi in gioco, la seconda dopo che era stato aperto il pacco da 100mila.

Ma niente, Giorgia spiega di avere delle sensazioni, di essere lì per giocare, di voler provare a portare a casa i 300mila euro. Dunque, sceglie di aprire il pacco 5, quello che aveva in mano. Ma la sorpresa è la peggiore: il pacco è quello da 50mila euro. I 300mila erano nel pacco 13, quello aperto da De Martino. E quando il conduttore apre quel pacco, mostrando a Giorgia cosa contenesse, ecco, la smorfia del viso della concorrente - che potete vedere qui in calce - diceva tutto. Tutto. Ad Affari Tuoi, si consuma un piccolo dramma. Certo, poteva andare peggio: Giorgia torna a casa con 50mila euro...