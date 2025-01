C'è posta per te, Andrea mette le corna alla moglie e frigna? Maria De Filippi lo asfalta: "Sii uomo e..."

26 gennaio 2025 a

Eccoci nello studio di Maria De Filippi. Siamo su Canale 5 a C'è posta per te, la corazzata del sabato sera. La puntata è quella di sabato 25 gennaio e la storia è quella di Andrea e Roberta, una coppia messa alla prova da due tradimenti da parte di lui con la stessa donna. Andrea, dopo essere stato cacciato di casa, ha deciso di rivolgersi al programma per chiedere perdono alla moglie e tentare di ricucire il loro rapporto.

La padrona di casa ha accolto la coppia cercando di fare da mediatrice in una situazione complicata, resa ancora più delicata dalla presenza dei figli. Andrea ha spiegato i motivi delle sue azioni, attribuendo i tradimenti a un senso di solitudine e trascuratezza che lo ha sopraffatto negli ultimi anni. Ha ammesso di non aver mai avuto intenzione di allontanarsi dalla moglie, ma il danno ormai era fatto.

Roberta, dal canto suo, ha raccontato il dolore provato nel scoprire la verità, descrivendo il tradimento come un peso che si è finalmente tolta dallo stomaco: “Mi sono annullata per tutti loro“, ha detto con amarezza, sottolineando come Andrea non abbia mai tenuto conto dei suoi bisogni. Sebbene lo riconosca come un padre impeccabile, ha confessato di non essere più sicura dei suoi sentimenti per lui: “Non credo che mi ami ancora".

Nonostante i dubbi iniziali, Maria De Filippi è riuscita a convincere Roberta a concedere ad Andrea un’ultima possibilità, ma a una condizione ben precisa: “La prima cosa che fai mica chiamo Maria eh? O diventi grande e non scherzo su questo, cominci a prenderti anche le tue responsabilità, ma esistono anche responsabilità a livello di sentimenti.”

Il momento più emozionante è arrivato con l’apertura della busta: mentre si abbracciavano, Andrea è scoppiato a piangere, sopraffatto dall’emozione. Maria, con il suo consueto mix di ironia e fermezza, si è avvicinata per dargli un ultimo consiglio: “Sii uomo e non piangere". Insomma, la De Filippi ha picchiato durissimo...

Un finale carico di emozioni e una nuova chance per Andrea e Roberta di ritrovare la serenità, con la speranza che questa volta le promesse vengano mantenute.