In Altre parole, Gramellini e il monologo al veleno contro Meloni: "Attacca, attacca, attacca"

02 febbraio 2025 a

a

a

Massimo Gramellini a In Altre Parole, il talk show del sabato sera in onda su La 7, mette nel mirino apertamente la premier Giorgia Meloni. E lo fa a modo suo, partendo da molto lontano. Gramellini infatti va all'attacco citando il film sul giovane Trump, The Apprentice, in cui viene svelato il mentore del tycoon, l'avvocato Roy Cohn che gli avrebbe insegnato tre regole fondamentali per essere un vincente nella vita: "La prima regola è attacca, attacca, attacca. E Giorgia Meloni l'ha messa in pratica quando in un video, prima che la notizia fosse di dominio pubblico, ha fatto sapere agli italiani di essere iscritta nel registro degli indagati".

Insomma, Meloni non avrebbe dovuto comunicare nulla secondo Gramellini e starsene in silenzio? Ma tant'è. "Poi c'è la regola numero due, non ammettere niente e nega tutto. E Meloni nel video ha detto di difendere la Nazione anche se i poteri forti non lo accettano".

Finito qui? No. Gramellini aggiunge: "Poi c'è la regola numero tre che dice di dire che hai vinto anche quando hai perso. E Meloni lo ha fatto quando i giudici della Corte d'Appello hanno rispedito in Italia i migranti trasferiti in Italia affermando che tutta Europa vuole applicare e invidia il sistema italiano". Poi la chiusura al veleno: "Speriamo che l'allievo Meloni non superi il maestro Trump". Gramellini ha applicato solo la prima regola di Roy Cohn: "Attacca, attacca, attacca".