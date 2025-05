Massimo Gramellini lo interrompe e Bersani va in tilt su Meloni

Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico, ospite del programma In Altre Parole su La7 condotto da Massimo Gramellini, ha sferrato duri attacchi alla destra e al governo. Con il consueto piglio polemico, Bersani ha criticato Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e, sorprendentemente, ha tessuto lodi a Giulio Andreotti, suscitando lo stupore del conduttore. Sul tema del referendum, ha censurato La Russa, presidente del Senato, definendo inaccettabile che una figura istituzionale inviti a non votare, pur esercitando il proprio diritto di voto. “È un comportamento incoerente”, ha tuonato.

Bersani ha poi spostato il mirino sulla politica estera del governo, accusandolo di aver smarrito la rotta. A suo avviso, l’Italia, tradizionalmente pilastro dell’Europa e mediatrice nel Mediterraneo, capace di dialogare con Israele e Palestina, è stata trascinata in una posizione incerta, lontana dai suoi storici principi. “Abbiamo perso i nostri tratti distintivi”, ha lamentato, definendo la politica estera italiana “inesistente”.