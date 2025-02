Mediaset, colpaccio del "lunedì": cosa manda in onda (con successo)

Klaus Davi 06 febbraio 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Avengers: Endgame) Il successo di Avengers: Endgame, l’ultimo capitolo della saga dei “vendicatori” Marvel proposto lunedì in prime time da Italia 1, è sinonimo di fuga dalla realtà di un telespettatore stanco di guerre, cronaca nera e minacce di dazio un rifugio in un racconto che racconta il presente attraverso la metafora dei supereroi? Gli ascolti hanno dato ragione alla scelta di Mediaset visti l’8.5% di share e 1.309.000 spettatori, nonostante il boom del Conte di Montecristo su Rai 1 che ha sfiorato il 30% di share sostenuto anche da oltre 105mila teste guadagnate dai device con la nuova Total Audience Auditel. Negli Usa non potevano mancare i riferimenti a Trump e soprattutto alle sue nomine, col suo team soprannominato gli Avengers di Trump.

Anche se, va detto, prima delle ultime elezioni i veri interpreti dei supereroi cinematografici, capeggiati da Robert Downey Jr. (Iron Man) e Scarlett Johansson (Vedova Nera), si sono riuniti per sostenere Kamala Harris. The Donald quindi lo scorso 5 novembre è riuscito a sconfiggere anche gli Avengers? La discussione resta aperta. Ma intanto la serata di lunedì ci racconta che Endgame nella seconda parte ha tenuto la media del 10.2% di share con picchi del 14% nel finale in cui, per abbattere il nemico Thanos, Iron Man muore e Capitan America, ormai provato da annidi fatiche, decide di andare in pensione.