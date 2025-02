Italia 1, Harry Potter non perde un colpo: uno strepitoso "vaffa" al Parlamento

Klaus Davi 09 febbraio 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Harry Potter e il calice di fuoco)

Harry Potter e il calice di fuoco giovedì in prima serata su Italia 1 ha portato a casa 1.230.000 spettatori col 7.1% di share. Il quarto film della saga del celebre maghetto di Hogwarts, risalente al 2005, vede Harry ormai in fase preadolescenziale e in lui aumentano le paure e il peso per un’eredità pesante da portare, quella di essere un Eletto; nel frattempo alla scuola si organizza un torneo e Harry, durante le tre prove, dovrà anche vedersela col ritorno di Voldemort e con la prima morte di uno studente causata dal Signore del Male.

Una trama che conquista il target che ne ha le scatole piene di “question time” su vicende libiche, presunti atti di spionaggio e scontri tra governo e toghe. Picchi superiori al 10% di share nel finale, con la scena del duro confronto col nemico Voldemort, con i giovani 15/25 anni oltre il 12%.

Cinque Minuti, 300 secondi per una bomba mediatica: l'ultimo colpaccio di Bruno Vespa

Oltre 10mila persone secondo la Total Audience Auditel. L’autrice J. K. Rowling, una volta icona della sinistra inglese, è andata allo scontro con i talebani dell’ideologia trans per cui questa affermazione acquista anche un significato politico. Proprio in queste ore in cui il gotha hollywoodiano, dopo averla celebrata, ha preso le distanze dall’attrice transgender Karla Sofía Gascón, candidata all’Oscar, per alcuni suoi tweet dai toni razzisti di alcuni anni fa. Solo un caso ma forse anche no.