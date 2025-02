Che tempo che fa, Luciana Littizzetto non si presenta in studio: "Mi sono sentita male"

10 febbraio 2025 a

Non in studio, ma al telefono: Luciana Littizzetto non è comparsa al fianco di Fabio Fazio ieri a Che tempo che fa sul Nove. Il motivo lo ha spiegato lei stessa, che comunque è riuscita a collegarsi telefonicamente col programma. "Non mi è successo niente di che, non sono caduta, ma mi mancava una permanenza, una vacanza in ospedale - ha detto -. Martedì sera mi sono sentita male, pensavo d avere l’influenza e invece ho la pancreatica acuta. Sto molto meglio, i valori stanno scendendo. Sono qui e sono viva. Voglio ringraziare i medici, gli infermieri, gli oss, tutti quelli che lavorano negli ospedali di giorno e di notte. Noi abbiamo una ricchezza che è la sanità pubblica, non buttiamola via, proteggiamola".

La comica torinese, che sarebbe dovuta entrare in studio con la sua solita letterina dopo l'intervista di Carlo Conti, ha poi proseguito scherzando: "Da nota alcolista (la pancreatite in genere può essere causata da eccesso di alcol), eccomi qui. Io ho una soglia del dolore molto alta e anche della sopportazione altrimenti non lavorerei con te - ha detto riferendosi a Fazio -. Alla fine faceva un male porco, mi hanno un po’ drogata e sto bene. Mi mancate".

