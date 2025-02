Quarta Repubblica, Matone inchioda il professore rosso: "Anti-Stato nel loro Dna, come si fa?"

11 febbraio 2025 a

a

a

A Quarta Repubblica, il talk show politico di Rete 4 condotto da Nicola Porro si è tornati a parlare dei centri sociali e della loro azione violenta nelle piazze italiane. Al centro del tavolo Askatasuna, il centro sociale di Torino molto noto alla cronaca locale. "Se tu vuoi legalizzare quel centro sociale facciamolo pure. Francamente bisognerebbe fare una cesura completa rispetto al recentissimo passato", ha spiegato il padrone di casa ai telespettatori.

"Ma lo abbiamo appena incominciato questo processo che dovrebbe... - ha replicato il professore Angelo d'Orsi -, voi stessi che puntate l'indice accusatorio su Askatasuna dovreste apprezzarlo proprio perché è un tentativo di evitare questo tipo di situazioni: Ripeto, però in ogni caso Presentare Askatasuna come se fosse un partito o addirittura un esercito - ha aggiunto - è assolutamente sbagliato".

Pd, silenzio sulle violenze: esplode la rabbia di FdI, caos in Consiglio comunale a Torino

"Ma se loro nel Dna hanno l'idea di anti Stato come si fa?", ha replicato SImonetta Matone. A quel punto, il professore ha ammesso di aver partecipato a conferenze di quel centro sociale: "Ma loro chi? Si parla di loro come se fossero un partito. Non è così. Io ho fatto diverse conferenze ad Askatasuna, ma non sono un militante di Askatasuna". "I 26 che sono stati tratti a giudizio per questo, sono stati tratti a giudizio per questo", ha chiosato la leghista.