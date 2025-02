Claudia Fusani sbrocca, generale Vannacci sbrocca: "Rinnega la Cpi", "In 20 anni di lavoro..."

11 febbraio 2025 a

Il dibattito sul caso Almasri continua a riempire il talk show politici italiani. A L'aria che tira, il programma di La7 condotto da David Parenzo, è andato in scena un botta e risposta tra Claudia Fusani e Roberto Vannacci. Il tema? L'azione della Corte Penale Internazionale contro l'Italia dopo la liberazione del cittadino libico. "Lei sta rinnegando la Corte Penale Internazionale", ha esclamato Claudia Fusani rivolgendosi al generale in collegamento da Bruxelles.

A quel punto Roberto Vannacci ha ripreso la parola per replicare: "In 20 anni di lavoro... se non mi interrompe, però, riesco a finire il discorso visto che sono in collegamento... la Corte Penale è giunta a quattro condanne. Quindi è come se io avessi un tir di fronte casa e dopo 20 anni che ce l'ho di fronte casa ci trasporto quattro bottiglie d'acqua. Beh, è un risultato molto deludente. Bisognerebbe cominciare a farsi qualche domanda. Sono 20 anni che si cerca di migliorarla e non ci si riesce. È un po' come la guerra contro l'Ucraina: dopo tre anni se non si raggiungono gli obiettivi, bisognerebbe cambiare strategia".

"La Corte Penale Internazionale non ha mai perseguito le grandi potenze - ha proseguito -. Anzi, se ne è stata ben lontana. Anzi, le grandi potenze hanno cercato di sfruttarla per estendere la loro giurisdizione a quegli stati che non hanno firmato il trattato di Roma. Faccio l'esempio di Libia e Sudan".