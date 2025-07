L'Aria che tira, Ronzulli dà una lezione a Ricci: "Non mi piace il garantismo a minuti alternati"

"Noi facciamo politica per la popolarità, col consenso si viene eletti, facciamo eventi per la città, per avere un consenso maggiore e cercare di governare la città - ha spiegato la vicepresidente del Senato -. I pm devono fare il loro lavoro se c'è della corruzione, non se c'è una raccolta di consenso".

Poi, ha lanciato una stoccata: "Non mi piace il garantismo a minuti alternati. Il sindaco è un amministratore delegato di un'azienda, dà un indirizzo, il dirigente deve raggiungere l'obiettivo, se raggiunge l'obiettivo in modi illeciti ovviamente ne paga le conseguenze personalmente, il sindaco non ha responsabilità. Ma non piace sentir dire 'io non ho visto, non sapevo'. Siamo garantisti sempre, io in quanto garantista dico che aspetto l'inchiesta anche per i suoi collaboratori, che ha scelto lui".