Sondaggio Mannheimer, doccia gelata per il Pd: "Vuole rimpatriare gli immigrati irregolari"

"Trump vuole rimpatriare tutti gli immigrati irregolari. Dovremmo farlo anche noi?". Una semplice domanda, quella posta da Renato Mannheimer agli italiani, che si dimostra subito una lezione alla sinistra. Sì perché dal sondaggio realizzato da Eumetra per PiazzaPulita emerge un risultato chiarissimo: il 56,1 per cento è d'accordo con la politica del presidente americano. Di più, la adotterebbe anche nel nostro Paese.

Solo il 30 per cento si dice contrario alla politica adottata negli Stati Uniti, mentre un risicato 13,9 non sa da quale parte stare. "Ebbene sì, gli italiani lo vogliono", commenta il sondaggista Mannheimer nella puntata in onda giovedì 13 febbraio su La7. "Lo vuole di più il centrodestra e le classi popolari, ma anche gli anziani e gli operai", spiega ancora per poi sganciare un vero e proprio scoop: "Anche una buona parte del Pd lo vuole, circa il 30 per cento".

Parole che arrivano come una doccia gelata e che vedono gongolare Italo Bocchino. Ospite nello studio di Corrado Formigli, il giornalista e direttore editoriale del Secolo d'Italia viene ripreso dalle telecamere mentre annuisce di fronte ai numeri. Insomma, i dati danno ragione alle politiche immigrazioniste su cui punta il governo Meloni.