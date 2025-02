DiMartedì, Michele Santoro oltre il limite: "Ancora queste putt***e?"

19 febbraio 2025 a

Siamo forse giunti a una fase cruciale del conflitto in Ucraina. Ma come ora le prospettive di una pace tra Mosca e Kiev si fanno sempre più concrete. E, ancora una volta, l'Unione europea è rimasta fuori dai tavoli che contano. A dimostrazione della marginalità del vecchio Continente nelle questioni geopolitiche che contano davvero. Gli unici player che possono influenzare il corso della storia sono sempre gli stessi della Guerra Fredda: Russia e Stati Uniti.

A DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, Michele Santoro si è lasciato andare a un durissimo sfogo contro l'inutilità dell'Unione europea nel determinare l'esito del conflitto in Ucraina. Il suo ragionamento non fa una piega. Von der Leyen e compagni pretendono di dettare le regole alle quali deve sottostare Vladimir Putin. Come se lo zar di tutte le Russie fosse preoccupato dei vari Macron e Scholz.

Putin e l'Ucraina, "niente in contrario": il colpo mortale all'Unione europea

"Lo sento dire da quelli del Pd e da quelli di Fratelli d'Italia: 'È Zelensky che deve decidere quando finisce la guerra". No! Se non si siedono a un tavolo Putin e gli americani la guerra non finirà mai - ha tuonato Santoro -. Infatti perché comincia a finire la guerra? Perché finalmente si sono seduti a un tavolo gli americani e i russi. Gli europei si sono seduti a un tavolo e la cosa divertente è che per tutto il tempo non hanno fatto altro che dire che quello che facevano gli americano era giusto. E ora che Trump sta per fare la pace, loro dicono: 'No, dobbiamo dire la nostra'. Ma cavolo, non avete detto niente sui missili, che vengono lanciati a medio raggio. Non avete detto niente sulle armi che venivano usate sul terreno. E io devo sentire ancora queste putt***, tipo che noi ci dobbiamo armare perché se non ci armiamo l'Europa non esiste. Noi spendiamo di armi cinque volte quello che spendono i russi, come Unione europea. Noi abbiamo quattro volte la popolazione che ha la Russia. E continuiamo a dire questa balla che i russi vogliono invadere l'Europa. Ma come cavolo fanno - ha concluso - che non riescono a prendere manco il Donbass?".