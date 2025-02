La Volta Buona, Valerio Scanu accusa Pupo: "Ha aspettato che Giorgio Napolitano morisse..."

20 febbraio 2025 a

“Pupo si sveglia sempre verso metà febbraio e ogni anno lancia una versione differente, l’anno scorso ha aspettato che morisse Napolitano per non essere querelato. Disse che si era accordato con lui per non vincere…”: Valerio Scanu, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, lo ha detto a proposito delle ultime dichiarazioni di Pupo. Quest'ultimo sull’edizione 2010 di Sanremo ha detto che proprio lui avrebbe meritato di vincere al posto dell’ex volto di Amici, che trionfò con con il brano ‘Per tutte le volte che”. Scanu, dunque, ha aggiunto: "Che dovesse vincere lui lo dice dal 2010. Un anno disse: ‘Abbiamo comprato i call center’, poi ha detto che non è vero…”.

Il cantante ospite della Balivo ha rivelato poi un aneddoto inedito sulla sua partecipazione al programma Tale e Quale Show. Durante una puntata vestì i panni di Anna Oxa. E a tal proposito ha raccontato: “Quella esibizione mi costò una diffida dal suo management; due anni dopo andò ospite ad Amici e una testata fece un articolo e utilizzarono una mia foto invece che una sua”. Di fronte alla sorpresa dei presenti in studio, Scanu ha spiegato: “Cosa c’entro io? Secondo delle persone ero stato io a fare un magheggio… Pensavo fosse uno scherzo ma poi diedi la mail dell’avvocato, fortunatamente poi è finita lì”.