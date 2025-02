Piazzapulita, rissa tra Mastrobuoni e Montanari: "Ucraini massacrati", "Ma cosa dice?"

Roberto Tortora 21 febbraio 2025 a

a

a

A Piazzapulita, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, c’è stato un bel botta e risposta tra Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena e Tonia Mastrobuoni, giornalista parlamentare di Repubblica. Il tema è la posizione dell’Europa nei confronti dell’Ucraina, soprattutto dopo i colloqui tra Trump e Putin. Montanari accusa l’Europa di aver usato gli Ucraini come scudo umano sacrificabile: “I fatti sono che dopo 3 anni di massacro in Ucraina, sulla pelle degli ucraini, ora si fa una pace su di loro per ragioni che hanno a che fare con gli interessi degli Stati Uniti. Non con il popolo ucraino, prima usato per fare la guerra e ora per fare la pace”.

La Mastrobuoni non ci sta e lo interrompe bruscamente: “Scusi professore, ma cosa vuol dire, cosa sta dicendo? Ma gli interessi di chi? C'è un Paese che il 24 febbraio del 2022 ha invaso un altro Paese e lo ha annunciato, perché nel 2014 lo aveva già invaso e si era preso la Crimea, questo è lo stesso Paese che ha massacrato la Cecenia, quindi sappiamo chi è Vladimir Putin. Basta leggersi un po'di cose scritte da chi ha vissuto in Russia e non ha pregiudizi ideologici. L'Europa per una volta decide di mantenere una solidarietà verso un Paese che sente che è la prima linea di difesa verso un dittatore totalitario, che ha mire sul resto dell'Europa, sono quelli che combattono al posto nostro. Lo hanno scelto loro”.

Montanari non ci sta e chiede provocatoriamente: “La scelta dell'Europa di tenere in prima fila gli ucraini e di farli massacrare al posto nostro è giusta?”. Ma la Mastrobuoni è furente e smentisce ancora il professore: “Ma quale scelta, ma cosa dice? Possiamo attenerci ai fatti? Quelli che combattono in prima linea non sono europei, sennò ci sarebbe stata la terza guerra mondiale, sono soldati ucraini. Gli interessi quali sono dell'Europa?”.