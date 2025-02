Che tempo che fa, Fazio sconvolto da Malgioglio: "Sedere in faccia, ha scureggiato"

24 febbraio 2025 a

a

a

"Uno dei cani mi mise il sedere in faccia": Cristiano Malgioglio ha raccontato un aneddoto piuttosto curioso nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa sulNove. In particolare, ha parlato di una serata trascorsa a casa dell'attrice Anita Ekberg. Quest'ultima anni fa lo invitò a casa sua a Roma per un consulto urgente.

"Nel suo appartamento c'era un uomo che voleva partecipare al festival di Sanremo e lei mi chiese di intercedere con Pippo Baudo", ha spiegato il cantante, aggiungendo che in casa ci fossero anche due cani alani. "A un certo punto Anita si alza e va a chiamare questa persona potente per raccomandare il suo amico e uno dei suoi alani si mette con il sedere davanti alla mia faccia", ha proseguito Malgioglio.

"Giorgia antica? Torna a scuola": esplode il caso-Mogol, chi spiana il paroliere

Poi, il dramma: "A un certo punto Anita parlava - ha raccontato l'artista - e questo alano aveva mangiato così tanta carne che... Mi ha fatto una scureggia in faccia ragazzi e io quasi svenivo! Non ho mai sentito un odore così orrendo nella mia vita. Le dicevo: 'Io devo uscire!'. E lei: 'Ti manca il respiro?' Non poteva capire". Grandi risate in studio, con lo stesso Malgioglio che non è riuscito a trattenersi e il conduttore in leggero imbarazzo.