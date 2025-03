Rai 2, l'ora del riscatto: ecco come in pochi mesi è cambiato tutto

Klaus Davi 01 marzo 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La serata di Raidue)

La serata di Rai 2 si conferma in ripresa. Dopo l’ottima accoppiata Stasera tutto è possibile e Stasera c’è Cattelan, più incentrata sul varietà, ecco che mercoledì ha avuto buon esito anche quella costituita dalla serie Rocco Schiavone e dal talk Linea di confine.

Entrambi i format alla seconda puntata hanno consolidato la già buona performance offerta settimana scorsa con quasi 2 milioni di spettatori e il 10.4% di share per la fiction interpretata da Marco Giallini e 425mila teste e il 5% per il programma condotto da Antonino Monteleone.

E lo hanno fatto percorrendo la linea comune della cronaca, partendo cioè dalle indagini del vicequestore Schiavone nel deep web dei pedofili per risolvere il caso del rinvenimento del cadavere di un bambino morto da 6 anni e arrivando al giornalismo investigativo di Monteleone che prova a far luce sul mistero del delitto di via Poma, risalente all’estate 1990. Schiavone attira la platea dei device che la Total Audience individua in 27mila spettatori, quella di Monteleone sfiora le 5mila unità con un trend in salita.