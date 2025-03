Affari Tuoi, Mimmo e l'aneddoto puzzolente: "Ho pestato una cacca e...", ora tutto torna

04 marzo 2025 a

Rieccoci nello studio di Affari Tuoi, regno di Stefano De Martino, il format-schiacciasassi in termini di share in onda ogni giorno piovuto in Terra su Rai 1. La puntata in questione è quella di lunedì 3 marzo, dove a misurarsi con la sorte è toccato a Mimmo, pompiere di Foggia ovviamente in rappresentanza della regione Puglia. Ad accompagnarlo nell'avventura, ecco la moglie Anna. Puntata intensa, divertente e scandita anche da confessioni di Mimmo che hanno toccato nel profondo i telespettatori.

Seguendo le orme del padre Leonardo, Mimmo ha sempre sognato di indossare la divisa dei vigili del fuoco, cosa che puntualmente avrebbe poi fatto. La passione per il lavoro e il forte legame con la famiglia sono emersi nel corso dell'intera puntata la trasmissione. Sua moglie Anna, con cui condivide la vita da 23 anni e il matrimonio da 13, lavora come addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento. Insieme hanno una figlia di 8 anni, Chiara, che rappresenta per loro una gioia immensa.

Mimmo inizia la partita scegliendo il pacco numero 10, ma dopo una serie di esiti poco fortunati, ha deciso di accettare la proposta del Dottore di effettuare un cambio, optando per il numero 17. Un numero che per lui ha un valore speciale: oltre a essere la data di nascita di sua moglie Anna e del nipote Leonardo, segna anche un evento doloroso, la scomparsa di un caro amico e collega, Antonio, durante un intervento. Con grande emozione, ha raccontato: "Il 17 è nata Anna, il mio nipote Leonardo, un mio carissimo amico, Antonio, un Vigile del Fuoco, il 17 settembre ha perso la vita in un intervento. Questo pacco ha un significato."

Nel corso della partita, Mimmo come sempre è stato chiamato a prendere delle decisioni. Dopo il primo cambio, ha avuto un'ulteriore opportunità e ha scelto il pacco numero 2, legato a un altro affetto importante: la sua bambina. "Il 14 il mio compleanno, il 2 quello di mia figlia Chiara, che si è fatta attendere, poi è arrivata ed è un uragano. E 5 mia madre, mamma vedeva sempre questo programma. È ancora viva ma è affetta di Alzheimer."

Arrivato alle fasi finali, si è trovato davanti a un bivio: nel suo pacco potevano esserci 15mila o 75mila euro, ma il Dottore gli ha offerto 45mila euro. Dopo aver consultato la moglie, ha deciso di accettare, affermando con sicurezza: "È una bellissima cifra, sono sicuro che mia moglie sia d'accordo con me. 45mila euro sarebbero soldi trovati a terra. Con 45mila torno vincitore a Foggia". Insomma, offerta accettata. Successivamente si sarebbe scoperto che il pacco 2 che aveva in mano conteneva 75mila euro. Ma per Mimmo e Anna nessun rimpianto: solo serenità, sorrisi e soddisfazione. In ogni caso, 45mila euro sono 45mila euro.

E solo a quel punto, Mimmo ha condiviso con De Martino un curioso aneddoto che risaliva ai giorni che avevano preceduto la registrazione della puntata di Affari Tuoi. "Ti racconto un aneddoto. Il primo giorno che sono venuto qui, esco dagli studi e tac, ho pestato una cacca. Ho pensato: speriamo porti bene. Questa mattina, l'amore mio ha trovato per terra un euro. Li ho puliti, magari ci portano bene". E insomma, indubbiamente cacca ed euro un pizzico di buona sorte lo hanno portato...