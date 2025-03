È sempre Cartabianca, Silvia Sardone travolge Bonaccini: "Le faccio solo una domanda"

05 marzo 2025 a

Duro attacco di Silvia Sardone, europarlamentare della Lega Salvini Premier, a Stefano Bonaccini, presidente ed europarlamentare del Partito Democratico, asfaltato nello studio di “È Sempre CartaBianca”, programma di approfondimento politico e sociale, condotto dall’omonima Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Si parla di tagli alla sanità pubblica, un problema cronico di questo Paese, che rende difficile le cure ai meno abbienti, spesso costretti ad attese infinite per poter sostenere esami fondamentali per la propria salute.

La Sardone incolpa i governi di sinistra, che hanno operato negli anni tagli vertiginosi, a danno dei cittadini, e si scaglia contro Bonaccini, che non ha mai detto mezza parola contro i suoi sodali: “100% pubblico, se c'è un privato che fa una roba buona io non posso accreditarlo e fare in modo che, ad esempio, la signora Maria possa scegliere se andare a farsi curare sempre con un sistema pubblico o dove preferisce, perdonatemi ma di cosa stiamo parlando”.

Bonaccini prova a rispondere, ma inefficacemente: “Scusi, ma lei sa di cosa parla?”. La Sardone, infatti, lo inchioda: “Ma gliela faccio io la domanda, ma lei quando governava Renzi o governava Letta e tagliavano le spese sulla sanità, perché non ho mai letto mezza riga di una sua dichiarazione contro i tagli sulla sanità, ma me lo dica Bonaccini, ma come mai?”. Su X pioggia di applausi per la Sardone, c’è chi scrive: “Secondo i dati, scritti nero su bianco dal 2013 al 2018, con i premier Letta, Renzi, Gentiloni, sono stati fatti tagli alla sanità pubblica per un valore di 29,1 miliardi di euro, una pessima gestione tutta a discapito di umani che non possono permettersi in privato, ma qui tutti in silenzio”. C’è anche chi commenta così: “Quando si dice la faccia come… il PD! Lui e il suo partito che fanno la morale? Hanno portato ai minimi termini la sanità con ripetuti tagli per 12 anni, per un totale di 37 miliardi e fanno la morale! Questi continuano a prenderci per il c***!”.