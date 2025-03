L'aria che tira, Riccardo Magi all'ex portavoce di Putin: "Mi fa invitare in un talk show russo?"

06 marzo 2025 a

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è stato ospite ancora una volta Sergej Markov, ex portavoce di Vladimir Putin. In studio, invece, c'era Riccardo Magi che si è subito scagliato contro l'ospite russo. "Guardi Markov, il giorno dell'anniversario della morte di Navalny sono andato a portare un fiore sulla tomba di Giacomo Matteotti - ha confessato il leader di +Europa -. Non so se lei sa chi è Giacomo Matteotti".

E ancora: "Allora qua l'unico maniaco della guerra si chiama Putin. Il fatto che lei possa venire a parlare in uno studio televisivo di un talk show italiano dimostra dove c'è la democrazia e dove non c'è. Lei è in grado di farmi invitare in uno studio di un talk show russo? Glielo chiedo".

"Certo che potrei farlo - la replica dell'ex portavoce del Cremlino -. Va bene, le farò avere l'invito. Io conosco benissimo la storia che avete avuto voi in Italia. La sappiamo molto bene, anche perché questa storia ha portato alla Seconda Guerra Mondiale, in cui voi ci avete attaccato. Però - ha poi aggiunto - anche voi dovete sapere tutte le cose che sono successe in Russia e in Ucraina".