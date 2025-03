Dritto e Rovescio, spose bambine incinte a 15 anni: vergogna nel campo rom

07 marzo 2025 a

a

a

"Una bambina ridotta ad oggetto, a contare è solo la potenza sessuale del ragazzo": Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, ha dedicato un servizio alla concezione delle ragazzine nei campi rom. In un'intercettazione, in particolare, si sente una sposa bambina che dice di essere rimasta incinta dopo un aborto. Di tutta risposta, la cognata esalta la virilità del ragazzo.

"Mi dovevano venire le mie cose, hanno preso subito l'appuntamento col ginecologo che ha fatto i complimenti al mio ragazzo", ha detto la bambina. "E' forte mio fratello eh?", ha risposto la cognata. "Ha detto che è assurdo, le ragazze che abortiscono non possono restare incinte subito", "Eh mio fratello è potente". L'inviato della trasmissione poi è entrato in uno dei campi rom di Latina per fare qualche domanda sull'argomento.

"Prima in f***a poi in bocca". Fuori dal coro, la signora rom oscena: aggressione sconcertante | Video

"La vostra tradizione a che età dice che bisogna sposarsi?", "15-16 - ha risposto un membro della comunità rom - da noi si dice che se ti sposi prima fai due o tre figli. Se invece hai 25-30 anni non ti prende nessuno, sei vecchia". "Ma è giusto che all'interno della comunità le ragazzine si sposino così giovani?", ha chiesto ancora l'inviato, sentendosi rispondere che "è giusto, va bene". E ancora: "Se una di queste rimane incinta, vuol dire che quel ragazzo la ama, rimane con lei no?".