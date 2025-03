Giulio Berruti, terrore per il fidanzato di Maria Elena Boschi: auto a tutta velocità, "ho rischiato di morire"

07 marzo 2025 a

Attimi di terrore per Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi. Il tutto durante la prima puntata di Pechino Express 2025, trasmessa il 6 marzo su Sky Uno. Berruti, in coppia con Nicolò Maltese nel duo degli Estetici, ha vissuto momenti di tensione quando ha rischiato di essere investito da un'auto che trasportava i concorrenti Nathalie Guetta e Vito Bucci, noti come i Cineasti. L'attore ha tentato di fermare il veicolo mettendosi al centro della strada con le braccia aperte, ma l'auto non si è arrestata, costringendolo a spostarsi rapidamente per evitare l'impatto.

Successivamente, davanti al conduttore Costantino della Gherardesca, Berruti ha espresso la sua preoccupazione per l'accaduto, affermando: "Ho quasi rischiato di morire, stavano per investirmi. Hanno spinto il loro driver a non fermarsi". Nathalie Guetta ha replicato criticando l'azione dell'attore: "Mi sono ripromessa che se si mette ancora con le braccia aperte davanti alla macchina in cui sto, lo investo di gusto". La discussione è proseguita con toni accesi, evidenziando le tensioni tra le due coppie sin dall'inizio della competizione.

Un episodio che ha segnato un avvio movimentato per Pechino Express 2025: chissà cosa può accadere nelle prossime puntate...