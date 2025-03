Lo stato delle cose, il Pd contro Solovyev? Giletti cancella l'ospitata: un caso in Rai

10 marzo 2025 a

Dietrofront di Massimo Giletti. Il conduttore di Rai 3 non ospiterà Vladimir Solovyev. Il giornalista russo sarebbe dovuto essere ospite de Lo Stato delle Cose, in onda lunedì 10 marzo. Eppure la polemica sollevata dal Partito democratico ha costretto Giletti a cambiare idea. "Stasera a Lo Stato delle Cose non c'è Solovyev", conferma all'Adnkronos lo stesso Giletti. Sul comunicato stampa della Rai pubblicato sul sito, effettivamente il nome dell'anchorman russo, in un primo tempo annunciato come presente, non compare tra gli ospiti della trasmissione. A scatenare le polemiche un tweet della vicepresidente dem del Parlamento Europeo Pina Picierno: "Giletti annuncia che ospiterà nella sua trasmissione in onda su Rai3 - ha scritto Picierno - Solovyev, che è un propagandista russo colpito da sanzioni Ue. Chiedo al Direttore di rete e alla Commissione di Vigilanza di intervenire per impedirlo: il servizio pubblico italiano non può essere in alcun modo megafono della disinformazione russa".

Da qui la cancellazione dell'ospitata. Giletti si confronterà dunque, in apertura della trasmissione, con il filosofo Massimo Cacciari. Al centro del dibattito gli sviluppi del conflitto in Ucraina, il riarmo europeo e il ruolo internazionale di Giorgia Meloni. Oltre a Cacciari, ci saranno anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri e la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci.

Il programma si occuperà poi di nuovo dell'inchiesta sulle curve di Inter e Milan con un reportage a San Ferdinando, piccolo paesino in provincia di Reggio Calabria, feudo di Antonio Bellocco, ex capo Ultras ucciso da Andrea Beretta. Tornano inoltre a duellare, questa volta sulle dichiarazioni "no gender" di Trump e Putin, la "rossa" Vladimir Luxuria e il "nero" Francesco Storace. Infine l'approfondimento sull'indagine milanese che ha portato ai domiciliari Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, il suo ex fidanzato e titolare della "Gintoneria" Davide Lacerenza, e il suo tuttofare. Testimonianze in studio racconteranno cosa accadeva in quel locale, nelle notti dello sballo milanese, tra champagne, droga e prostituzione.