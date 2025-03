Di Martedì, Giuseppe Conte insulta Meloni: "Ri-di-co-la. Le dico solo una cosa..."

Roberto Tortora 12 marzo 2025 a

a

a

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, è stato ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, il talk di approfondimento politico di La7 ed ha attaccato duramente sia l’Ue sia il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in particolar modo sul tema del riarmo europeo, dopo che gli Stati Uniti hanno fatto intendere di voler abbandonare la causa ucraina. Rivolgendosi a Floris, Conte afferma: “Guardi le dico solo una cosa: 27 leader europei hanno sottoscritto questo delirio collettivo di questo piano di riarmo. Anziché ammettere i fallimenti di questi ultimi tre anni, perseguono nel fallimento della politica e della diplomazia europea. L'unica però che ha dichiarato ‘guardate che la soluzione c'è’ è la Meloni. E qual è la soluzione? ‘Non chiamiamolo piano di riarmo, chiamiamolo piano di difesa, che così suona meglio e non preoccupiamo le nostre opinioni pubbliche’. Ri-di-co-la".

Al Parlamento europeo, infatti, si è discusso sul “RearmEu”, un piano da 800 miliardi che ha scosso e diviso il mondo politico internazionale. Per l’Italia, oltre ai 5 stelle, i contrari al riarmo sono gli esponenti di Alleanza, Verdi e Sinistra. Verso il si, invece, gli eurodeputati di Forza Italia, in linea con il loro gruppo, il Ppe. Come dichiarato, anche se in maniera colorita, da Giuseppe Conte, il partito di maggioranza, cioè Fratelli d’Italia, è propenso al sostegno, ma dà massima importanza alla proposta di Giorgia Meloni di cambiare il nome al piano Ue, da ReArm Europe a Defend Europe. A Bruxelles, poi, Conte ha tuonato anche contro il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: “Ti avverto che continueremo a fare una forte opposizione, saremo più forti di te”.

"Non sa l'Abc, se lo pensa davvero è preoccupante": Bersani insulta Meloni a La7 (e nessuno dice nulla) | Video

“Lo vedremo”, ha risposto, sempre con il sorriso, von der Leyen. Il Pd, come accade spesso, sembra spaccato, con Elly Schlein che dice no al piano di riarmo europeo, ma sì ad una difesa europea comune. Insomma, c’è confusione.