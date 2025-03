L'Aria Che Tira, botta e risposta Bonelli-Fassino: "Come Totò e Peppino?"

13 marzo 2025 a

Volano stracci a sinistra. Durante L'Aria Che Tira su La7 protagonisti del botta e risposta sono Angelo Bonelli e Piero Fassino. Ad aprire le danze il portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra: "Vorrei ricordare a Fassino che l'Europa sta nella Nato, non è che la Nato è Stati Uniti d'America". Per Bonelli "il problema è che oggi non c'è una difesa comune. L'Europa spende già soldi in armamenti, il problema è che l'Europa dovrebbe già coordinare quella grande quantità di armi che ha per renderle più efficaci".

Secondo Bonelli, infatti, spendere soldi nelle armi toglie la possibilità di investire in altri settori. Ecco allora che gli animi si scaldano: "Qualcuno pensa che i soldi li fabbricheremo falsi come Totò e Peppino?", chiede ancora prima di proseguire il suo discorso: "Dove arriveremo? Ci vogliamo fermare?".

Ma Bonelli non si ferma qui: "Io credo che il processo che stanno facendo a Elly Schlein è sbagliato", Finalmente anche Fassino prende la parola. Stando al deputato del Pd: "Il problema è quello di superare un sistema di difesa fondato soltanto sugli Stati nazionali senza nessuna forma di coordinamento. Il piano presentato è il primo passo per realizzare questo. Solo che non si realizza in un minuto". Bonelli però inveisce ancora prima che David Parenzo mandi la pubblicità: "Ha torto, questo rafforza gli stati sovrani".