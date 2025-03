Eleonora Giorgi, clamoroso a Verissimo dopo la morte: ecco chi sarà in studio

15 marzo 2025 a

Ci saranno anche Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli tra gli ospiti di Verissimo. I due figli di Eleonora Giorgi, reduci dalla recente scomparsa della madre, saranno intervistati da Silvia Toffanin nella puntata in onda domenica 16 marzo. Qui su Canale 5 un grande spazio verrà dato al ricordo dell'attrice morta il 3 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La stessa Giorgi ha più volte voluto mandare un messaggio ai suoi tanti sostenitori attraverso il programma. E ora però ci saranno solo i figli.

Nella puntata scorsa era stata la conduttrice a svelare un retroscena sull'attrice. "Vi devo raccontare che lei ci teneva tanto a salutarvi, a salutare il pubblico che le era stato tanto accanto, voleva farlo dalla clinica dove si trovava. Mi aveva anche detto che si voleva mettere un golfino nero sopra il pigiama per essere sempre carina e presentabile per voi". L’attrice e la conduttrice si erano sentite al telefono durante l’ultimo ricovero in ospedale ma, nonostante la volontà di compiere un ultimo gesto di affetto nei confronti del pubblico, Eleonora non ce l’ha fatta.

Una notizia che ha sconvolto la Toffanin: "Purtroppo non è riuscita a farlo perché è stata male e poi se n'è andata. Non ci resta che guardare la sua ultima intervista, una delle tante che ogni volta era una grande lezione di vita per tutti noi", aveva detto tra le lacrime.