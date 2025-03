Meloni, Padellaro incalza Renzi: "Ma vi siete fatti fregare da una così?", come reagisce

Roberto Tortora 19 marzo 2025 a

Nell’intervento di Giorgia Meloni al Senato è stata dettata una chiara linea politica per rispondere ai dazi imposti da Donald Trump dagli Stati Uniti contro l’Europa. Una linea prudenziale per il presidente del Consiglio, che ha affermato: “Credo si debba continuare a lavorare con pragmatismo, per evitare una guerra commerciale che ci danneggerebbe. I dazi possono facilmente tradursi in inflazione indotta. Risultato: inflazione e stretta economica, non credo che sia una buona soluzione rispondere ai dazi con altri dazi”. Una soluzione molto criticata dal senatore Matteo Renzi, ospite di “Dimartedì”, il talk di approfondimento di La7, condotto da Giovanni Floris.

Renzi dichiara: “C'è un problema, quando Trump mette i dazi al 25% la Meloni dice ‘eh vabbè ha messo i dazi, non replichiamo, se noi gli mettiamo i dazi, poi si arrabbia di più’. E no eh, noi dobbiamo difendere l'Italia, le piccole e medie imprese. Se Trump mette i dazi, noi dobbiamo mettere i dazi contro l'America e andare a replicare. Perché una cosa è rispettare il risultato, altra è obbedire alla Casa Bianca”.

Floris, allora, lo incalza con un’altra domanda: “Perché questo atteggiamento (di Giorgia Meloni, ndr) nei confronti di Trump dal suo punto di vista?”. Renzi la spara grossa: “Perché lei è una specializzata nel bacio della pantofola, stava con Biden quando c'era Biden, ora sta con Trump, stava con Putin. Meloni è una che sta con chi vince e questo vuol dire che rinuncia alle proprie idee”. A quel punto, però, è il giornalista Antonio Padellaro, a inchiodarlo con una semplice domanda: “Posso fare un'osservazione, tutte le critiche di questo mondo, ma… vi siete fatti fregare da una così?". Renzi non può che abbozzare ed ammettere: “Sì… e sa perché ci siamo fatti fregare da una così? L'abbiamo già fatta una volta sta cosa e la ripeto, perché siamo andati divisi. Meno litigi e più unità, sennò vince la Meloni per vent'anni”.