Massimo Giannini all'attacco di Meloni a Che tempo che fa: "Manipolano la Costituzione, schiantano la democrazia"

Massimo Giannini ancora una volta usa il veleno per attaccare Giorgia Meloni dal salottino di Che tempo che fa. Al centro del dibattito c'è la politica internazionale divisa tra le mosse dei leader mondiali e i tentativi di raggiungere una pace in Medio Oriente e in Ucraina. Giannini fa una riflessione abbastanza azzardata: "I leader di questo tempo, come hanno detto in tanti, tra cui anche Steve Bannon, sono Trump. Putin, Milei, Erdogna, Netanyahu e Orba, Si tratta dell'internazionale sovranista che prima si fa eleggere e poi schianta la democrazia e stravolge la storia".

Parole pesanti, soprattutto se riferite a Trump, un presidente legittimamente eletto negli Stati Uniti d'America. Ma non finisce qui. Subito dopo queste parole arriva l'affondo più pesante: "Una volta che si fanno eleggere manipolano la storia, la memoria e le costituzioni per acquisire l'onnipotenza. È quello che sta facendo Trump, è quello che sta facendo Netanyahu, è quello che sta facendo Erdogan, è quello che sta facendo Orban, e in qualche misura è quello che sta avvenendo anche in Italia". Dunque il riferimento, neppure tanto velato, è proprio a Giorgia Meloni. Secondo Giannini la premier sta "schiantando la democrazia" e sta manipolando la costituzione. Parole gravissime e fuori dalla realtà. Su cui Fazio è rimasto in silenzio annuendo...







