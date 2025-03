La Volta Buona, ricordate Ettore Andenna? "Cosa faccio oggi", la sorpresa

Dopo essersi lasciato alle spalle la tv, Ettore Andenna è tornato. E lo ha fatto a La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In collegamento assieme alla moglie Diana, l'ex conduttore tv ha raccontato: "Negli ultimi 18 anni ho fatto 6 ospitate in Rai, la metà delle quali con te, Caterina Balivo - ha esordito spiegando poi il motivo per cui ha lasciato la televisione -. Non mi chiamano più in tv e quindi bisogna reinventarsi. Io non sono uno che va in televisione a frignare, mi sono sempre reinventato e a quel punto lì abbiamo ragionato".

E ancora, sulla sua vita privata: "Ho una famiglia numerosa che mi mancava tanto, ho tanti figlioletti e grazie a mia moglie Diana abbiamo iniziato quest’attività e qualche mese fa mio figlio ha vinto il premio internazionale per la qualità dei nostri allevamenti".