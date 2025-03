Affari Tuoi, De Martino fa calare il gelo in studio: "Ripassate la geografia"

Ma anche questo è finito male.E i social si sono subito scatenati: "Oddio ha scelto lui... se è giusta un grazie, ma se sbaglia son cazz…", "Mamma mia che allegria sti due sta sera...", "No raga non ha scelto la Puglia ma la Regione fortunata che ha voluto il marito. Oh Dio questi sono divorziati", "Non oso immaginare se la regione la sceglie il marito ed è sbagliata... ahahahah... poraccio...", "LEI LO ODIA", "A questo punto la regione giusta sarà la corsica... ahahahah...", "Il marito che dice che è un gioco... “.