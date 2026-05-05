Chi l'ha visto, novità su Garlasco: "Passato al setaccio, cosa emerge"

Federica Sciarelli torna sul delitto di Garlasco. E non solo. Il programma Chi l'ha visto, in onda mercoledì 6 maggio su Rai 1, commenta le ultime indagini sulla morte di Chiara Poggi. Siamo arrivati a una svolta? Secondo la Procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio, da solo, a uccidere Chiara dopo un tentativo di approccio sessuale respinto. Ecco allora che si passa al setaccio il suo passato ed emergono chat molto discusse: è lei la ragazza da cui Sempio scriveva di essere ossessionato?

E ancora, vengono ascoltate a sommarie informazioni le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi: perché? Ma Garlasco non è l'unico caso di cui la trasmissione si occupa. In attesa dei risultati dell'esame autoptico, infatti, continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso. Gli inquirenti, dopo quattro mesi, sono entrati di nuovo nella casa di Pietracatella per prendere i dispositivi non ancora sequestrati, cellulari, computer e due router, alla ricerca di indizi per capire chi e perché possa aver introdotto la ricina in quella casa.