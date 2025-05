I "Griffin"? Di notte fanno meglio dei talk

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (I Griffin)

È proprio vero che di notte si torna bambini. O forse ci si accorge di non essere cresciuti abbastanza.

La serie animata I Griffin, dissacrante rappresentazione della famiglia americana creata alla fine degli anni ’90 e trasmessa per la prima volta in Italia nel novembre 2000, martedì su Italia 1, dall’1:20 alle 2:15, sfruttando il sempre ottimo traino de Le Iene, nei due episodi in onda ha tenuto una media di circa 450mila spettatori col 14% di share e picchi vicini alle 500mila teste col 14.5% nel primo episodio, Accendimi, in cui il capofamiglia Peter Griffin, per un guasto all’impianto di condizionamento dell’ufficio in cui lavora, a causa della sua eccessiva sudorazione è costretto dal capo a lavorare da casa, causando però la reazione contrariata della moglie Lois, e dei figli Chris e Stewie, che non hanno voglia di avere Peter per casa durante la giornata.