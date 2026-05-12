Guerra nel golfo, la diretta. Trump: “Ora la tregua è appesa a un filo”. L’Iran lascia i negoziati

In un contesto di tregua molto fragile nella guerra tra Stati Uniti e Iran (iniziata a fine febbraio 2026), con Trump che nelle ultime 24 ore ha respinto la controproposta iraniana definendola inaccettabile e il cessate il fuoco ormai appeso a un filo, prosegue la frenetica mediazione diplomatica.Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato speciale di Trump Steve Witkoff hanno incontrato a Miami il primo ministro qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani per tentare di raggiungere un accordo definitivo che ponga fine al conflitto. Qui di seguito la cronaca della giornata.

Trump: il cessate il fuoco? Un malato terminale

"Dopo aver letto la lettera spazzatura che mi hanno mandato (gli iraniani, ndr), direi che in questo momento il cessate il fuoco è una sorta di malato terminale in terapia intensiva, è molto debole. Diciamo che il cessate il fuoco è come una persona che si trova in terapia intensiva e arriva il medico e ti dice il tuo caro ha un uno per cento di vita, questo è il cessate il fuoco in questo momento". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.

Iran: non c'è alternativa al piano in 14 punti

"Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti". Così il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, in un post su X. Il riferimento di Ghalibaf è alla risposta iraniana inviata agli Stati Uniti e che includeva 14 clausole.

Trump incontra i generali, si valuta ripresa attacchi

Il presidente americano Donald Trump sta incontrando in queste ore la squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate Usa per discutere le future strategie per il conflitto con l’Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la Cnn.

Trump: “La soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile”

Donald Trump ritiene che la soluzione diplomatica con l'Iran è ancora possibile. "Molto possibile", ha detto aggiungendo che la leadership di Teheran è "indegna". "E' un terzo livello di leader, gli altri li abbiamo uccisi tutti", ha aggiunto.

Wsj: “Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi segreti contro Teheran”

Secondo il The Wall Street Journal, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero condotto segretamente attacchi militari contro l'Iran, inclusa un'operazione aerea ad aprile contro una raffineria sull'isola iraniana di Lavan. Il quotidiano, citando fonti a conoscenza dei fatti, sostiene che Abu Dhabi sarebbe entrata attivamente nel conflitto, utilizzando caccia e sistemi di sorveglianza occidentali per difendere i propri interessi strategici ed economici nella regione.

Trump: “Il cessate il fuoco è in terapia intensiva, ha l’1% di chance di tenere”

Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran "debolissimo, in terapia intensiva per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato". "Ha l'1% di chance di tenere", ha detto il presidente alla Casa Bianca.