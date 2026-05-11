Guerra nel golfo la diretta. Teheran respinge il piano Usa: "Richieste eccessive". Trump: "Risposta totalmente inaccettabile"

La guerra tra gli Usa, Israele e l'Iran potrebbe essere a un punto di svolta. Teheran ha risposto alle offerte di tregua di Washington con la richiesta di una immediata cessazione delle ostilità e il ritorno a un controllo ferreo della sicurezza marittima. Ma Donald Trump non cede e rilancia: "Presto gli iraniani non rideranno più". Il messaggio è chiaro: l'accordo con l'Iran deve essere puntato soprattutto su una frenata sull’arricchimento dell'uranio. E su questo punto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è stato chiaro: "La guerra non si ferma". E Trump: "Risposta dell’Iran totalmente inaccettabile. Monitoriamo le loro scorte di uranio arricchito". Qui di seguito la cronaca della giornata

Netanyahu: “Con fine regime crolleranno Hezbollah e Hamas”

La fine del regime degli Ayatollah a Teheran comporterà il crollo "come un'impalcatura" dei gruppi filo-iraniani in Yemen, gli Houthi, di Hamas a Gaza e in Libano di Hezbollah. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una intervista alla Cbs. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di rovesciare il regime iraniano, Netanyahu ha risposto: "Credo che non si possa prevedere quando accadrà. E' possibile? Sì. E' garantito? No. Ma posso dirvi che si debba procedere gradualmente e poi crolla".

Teheran: “Negoziati possibili, se accordo giusto lo rispetteremo”

La Repubblica islamica dell'Iran "pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibili i negoziati, da una posizione di dignità, saggezza e opportunità". Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un incontro con il comandante e gli alti ufficiali delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran (Faraja) in cui ha delineato le opzioni strategiche postbelliche dell'Iran. Lo riporta la agenzia Mehr. Il presidente ha aggiunto che, qualora si raggiungesse un accordo in linea con le preoccupazioni della Guida Suprema e gli interessi del popolo iraniano, l'Iran rispetterebbe i propri impegni.

Teheran: “Inquinamento a Kharg è dovuto a rilasci da petroliera danneggiata”

Il Dipartimento per l'ambiente iraniano ha attribuito l'inquinamento osservato vicino all'isola di Kharg allo scarico di acque di zavorra contaminate provenienti da una petroliera danneggiata, smentendo le notizie di perdite da oleodotti. Lo scrve l'agenzia iraniana Tasnim.

Attacchi aerei Israele nel sud del Libano

I media israeliani hanno riferito che l'Idf sta lanciando attacchi aerei e bombardando posizioni nel Libano meridionale, aggiungendo che si sono udite esplosioni in Galilea. Nel frattempo, Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira un contingente israeliano all'interno di un'abitazione nella città di Al-Taybeh, nel Libano meridionale.

Iran: dopo risposta Trump, Brent (+2,69%) supera 104 dollari

I prezzi del petrolio sono tornati a salire questa notte, dopo che Donald Trump ha bruscamente respinto la risposta dell'Iran alle proposte americane per porre fine alla guerra. Teheran ha anche messo in guardia i francesi e gli inglesi contro qualsiasi intervento nella regione.

Anche prima dell'apertura dei mercati asiatici, i prezzi del petrolio hanno preso il volo, con il Brent che ha guadagnato il 2,69% a 104,01 dollari al barile

Media Iran, Teheran respinge il piano statunitense 'richieste eccessive'

L'Iran ha respinto il piano statunitense, secondo quanto riportato dai media iraniani citati da Sky News.

Il piano "avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Trump", riferisce la televisione di stato Press TV. "Il piano iraniano sottolinea la necessità che gli Stati Uniti paghino riparazioni di guerra e riafferma la sovranità dell'Iran sullo Stretto di Hormuz. - continua - L'Iran ha ribadito la necessità della fine delle sanzioni e del rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate al Paese."

Fonti pasdaran, reazione di Trump non ha alcuna importanza

La reazione del presidente americano, Donald Trump, alla risposta iraniana sulla proposta di accordo "non ha alcuna importanza". Lo riporta Tasnim, l'agenzia stampa iraniana legata ai pasdaran. "Nessuno in Iran redige piani per compiacere Trump. Se non gli piacciono è ancora meglio", afferma ancora la fonte.

Trump: “Risposta totalmente inaccettabile”

Donald Trump boccia la risposta dell'Iran alla proposta Usa di chiudere la guerra. "Ho appena letto la risposta dei cosiddetti 'Rappresentanti' dell'Iran'. Non mi piace: totalmente inaccetabile! Vi ringrazio per l'attenzione dedicata a questa questione. Presidente Donald J. Trump", ha scritto su Truth.