4 Di Sera, "meglio l'Italia o la Francia?": la risposta che zittisce la sinistra

L'Italia meglio della Francia. A dirlo, ai microfoni di 4 Di Sera nella puntata di lunedì 8 settembre è l'ospite del programma di Rete 4. In collegamento, la donna viene incalzata dall'inviata: "In questo momento è più facile vivere in Francia o in Italia?". Immediata la risposta: "Sulla carta il welfare francese mi proteggerebbe di più, ma il clima sociale e la solidarietà dell'Italia li trovo molto più sani. In Francia c'è una grande tensione e una grande violenza".

D'altronde, oltre alla crisi economica, Parigi deve fare i conti con una grossa crisi politica. Proprio oggi è caduto il governo di Francois Bayrou. Il suo è stato un esecutivo lampo: 8 mesi e 26 giorni, meno di un anno.