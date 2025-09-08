4 Di Sera, "meglio l'Italia o la Francia?": la risposta che zittisce la sinistra

L'Italia meglio della Francia. A dirlo, ai microfoni di 4 Di Sera nella puntata di lunedì 8 settembre è l'ospite del programma di Rete 4. In collegamento, la donna viene incalzata dall'inviata: "In questo momento è più facile vivere in Francia o in Italia?". Immediata la risposta: "Sulla carta il welfare francese mi proteggerebbe di più, ma il clima sociale e la solidarietà dell'Italia li trovo molto più sani. In Francia c'è una grande tensione e una grande violenza".
D'altronde, oltre alla crisi economica, Parigi deve fare i conti con una grossa crisi politica. Proprio oggi è caduto il governo di Francois Bayrou. Il suo è stato un esecutivo lampo: 8 mesi e 26 giorni, meno di un anno.
Francia, cade il governo Bayrou: in 364 votano contro la fiduciaA meno di nove mesi dalla caduta del governo di Michel Barnier, rimasto in funzione 99 giorni, anche il suo successore, ...
Nel frattempo il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di aver "preso atto" del crollo del governo guidato - sfiduciato durante il voto questa sera dall'Assemblea Nazionale - e nominerà il suo successore "nei prossimi giorni". Il presidente della Repubblica "riceverà domani il primo ministro Francois Bayrou per accettare le dimissioni del suo governo", ha aggiunto l'Eliseo, senza fornire ulteriori dettagli. Il tutto mentre in Italia il governo è più solido che mai.
È più facile vivere in Italia o in Francia? Cosa ne pensate?— 4 di sera (@4disera) September 8, 2025
Ne stiamo parlando a #4disera in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/4tIYwaMfi3