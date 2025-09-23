Libero logo
Reazione a Catena, "imbarazzante": Pane e Miele eliminati, scoppia il caos

martedì 23 settembre 2025
Reazione a Catena, "imbarazzante": Pane e Miele eliminati, scoppia il caos

Eliminati i Pane e Miele a Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno, nella puntata in onda questa sera, martedì 23 settembre su Rai 1. I campioni sono stati sconfitti all’intesa vincente, ma allo spareggio, Prima hanno pareggiato con gli sfidanti, i Ribolliti, indovinando 8 parole. Poi però la squadra avversaria è stata più veloce allo spareggio, indovinando la parola in 3 secondi, contro i 4 spesi dai campioni uscenti.

I Ribolliti sono dunque arrivati all'ultima catena e infine all'ultima parola con un montepremi di 11.500 euro. Il primo indizio a loro disposizione era Carta, il secondo iniziava per Ri e terminava con A, ignoto il terzo che i campioni hanno deciso di comprare facendo scendere la cifra in palio a 5.750 euro. Si trattava della parola Genere. A quel punto i concorrenti hanno puntato tutto su Risma e hanno fatto bene perché era proprio quella la risposta corretta. "La prima volta e già una parola indovinata", ha fatto notare il conduttore. 

"#reazioneacatena oggi era di una facilità imbarazzante. Ed hanno fatto fuori Filippo e figli", ha scritto un utente su X lamentandosi dell'uscita dei Pane e Miele. Un altro invece ha messo in discussione la soluzione dell'ultima parola: "Una cosa di questa risma....? Mah! #reazioneacatena". 

