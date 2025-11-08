Libero logo
Dritto e Rovescio, Del Debbio domina sul tema sicurezza

di Klaus Davisabato 8 novembre 2025
Paolo Del Debbio

Paolo Del Debbio

CHI SALE (“Dritto e Rovescio”)
Paolo Del Debbio torna leader nella sfida dei talk della prima serata di giovedì puntando praticamente tutto sul tema della sicurezza. 6.23% di share con quasi 800mila spettatori e picchi del 7.5% quando il conduttore è partito parlando di Milano pericolosa e della troupe di Dritto e Rovescio aggredita nel centralissimo Parco Sempione per poi passare a Roma, col degrado e la violenza che colpiscono anche il centro storico della Capitale, e a Torino e di nuovo Milano, con alcune zone dominate da baby gang.

L’Auditel si dimostra sismografo del sentiment della popolazione e anche in questo caso è indicativo che le parti del format di Rete 4 che più hanno coinvolto il pubblico siano state quelle sulla sicurezza dei cittadini, con nutrito interesse, oltre che degli over 65 che svettano superando il 10%, anche da parte del pubblico femminile (picchi sopra il 6%) e dei giovani adulti 35/44enni (5.5%). Il conduttore ha poi dedicato spazio alle ultime news su Garlasco e agli sfratti di abusivi, passando per un’intervista a tutto campo al generale Roberto Vannacci.

