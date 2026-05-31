Garlasco, Vittorio Feltri: "Perché solo ora?". Il gioco sporco dei pm contro Sempio

Il delitto di Garlasco al centro anche dell'ultima puntata di Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Tra gli ospiti Vittorio Feltri. E il direttore, al solito, ha esposto il suo punto di vista in modo netto, chiaro, che non lascia spazio alle interpretazioni. Nel corso della trasmissione, Feltri ha espresso forti perplessità sugli sviluppi dell'inchiesta legata all'omicidio di Chiara Poggi, concentrandosi in particolare sulla posizione di Andrea Sempio e sulle ragioni che hanno portato gli investigatori a tornare a puntarlo a distanza di tanti anni dai fatti.

Feltri si è interrogato: "Perché Sempio, perché salta fuori solo adesso? Per quale motivo, ce lo spieghino. Noi che siamo il pubblico e assistiamo a queste sceneggiate vorremmo sapere perché, come mai solo adesso? Evidentemente perché non c’entra niente. La mia impressione è che siano innocenti tutti e due, sia quello condannato che quello indagato. Teoricamente è possibile".