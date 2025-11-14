Daniela Casulli e il sesso con i ragazzini: "Anche più di 4", Del Debbio sconvolto

Daniela Casulli ospite speciale di Dritto e Rovescio, il talk di Paolo Del Debbio che approfondisce i temi d’attualità su Rete 4. La maestra, 48enne di Bari, conosciuta al popolo social con l’appellativo di Zia Martina, è stata di recente assolta in secondo grado dalla Corte d'Appello “perché il fatto non costituisce reato, dopo che era stata condannata a sette anni e tre mesi di reclusione per aver avuto rapporti con ragazzi tra i 14 e i 16 anni.

Del Debbio intervista l’insegnante che spiega la natura del rapporto con questi ragazzi: "Non era una relazione, era più un discorso di amicizia, gioco superficiale, quella che si chiama sc*****zia ai giorni nostri". Il conduttore chiede: "Gli incontri intimi in questo b&b venivano mandati sui social, lei lo sapeva?". La Casulli chiarisce: "No non andavano sui social, mi spiego, sono stati diffusi e sono diventati virali, perché se li passavano tramite messaggio. Io l'ho scoperto nelle chat di gruppo quando qualcuno per stuzzicare, per prendere in giro metteva un video o una piccola gif.". Sempre Del Debbio: "Ma lei lo diceva ai ragazzi che questa cosa non andava bene?". La maestra: "Ormai era già successo, cosa potevo dire?".