Bari, l'ex maestra Daniela Casulli: "Ho fatto sesso coi 15enni. E ora…"

"Non ho commesso alcun reato nei confronti degli adolescenti con cui ho avuto rapporti sessuali e una sentenza oggi lo certifica". A dirlo è Daniela Casulli, la maestra 48enne accusata di pornografia minorile e corruzione di minorenne e successivamente assolta dalla Corte d’appello di Bari. "Non ho mai smesso di lottare per questo risultato. Quando, nel 2021, fui sottoposta agli arresti domiciliari, ero un’insegnante precaria. Durante la detenzione ho studiato e superato un concorso, sono stata assunta ma poi licenziata dopo la condanna di primo grado. Adesso ci sono i margini per impugnare il licenziamento, anche se la mia vera passione resta il diritto penale. Sono laureata in Giurisprudenza e voglio diventare avvocata", racconta a Repubblica.
La maestra, conosciuta come "zia Martina", non frequenta più minorenni. "Mi è passata la voglia, ma non per quello che è accaduto; semplicemente perché nella vita ci sono delle fasi e adesso non li trovo più interessanti". E alla domanda sui ragazzi con cui intratteneva rapporti, Casulli si difende: "Si trattava di ultraquattordicenni, conosciuti sui social e con i quali avevo rapporti consenzienti e paritari. Non c’era reato".
Anche sui filmati la maestra si giustifica: "I video non sono stati da me sollecitati né divulgati. Questa storia è nata dalla segnalazione di una donna, che ne aveva trovato uno, di cui io ero protagonista, nel telefono del figlio, che io non conoscevo e con cui non ho mai avuto rapporti. I video giravano a mia insaputa, quindi possiamo dire che in questa storia io sono la vittima". Una cosa è certa: i rapporti con i quindicenni non li ha mai negati. E neanche gli incontri in un b&b a Bari: "Perché avrei dovuto, non commettevamo alcun reato". In realtà la donna nel luglio del 2024 era stata condannata in primo grado a 7 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa di aver adescato sui social e nelle chat minorenni con i quali avrebbe avuto rapporti sessuali in un b&b nel centro di Bari, facendosi filmare.