Salvo Sottile a Ciao Maschio: "Mio padre? non c'era quasi mai"

Un dialogo intimo in cui il giornalista ripercorre le sue fragilità, la timidezza dell’infanzia e il rapporto con la sua famiglia. Da piccolo, rivela, era un bambino introverso: "Ero un maschio molto timido, molto introverso, che aveva paura del contatto col pubblico, con le persone. Quando qualcuno arrivava a casa, mi nascondevo dietro un divano per paura di affrontarle. Sono nato di sette mesi, avevo tanti problemi, allergie, una brutta tosse che non mi faceva respirare bene".

Una condizione che lo portava a chiudersi in se stesso: "Queste difficoltà mi spingevano a crearmi una campana in cui rifugiarmi. Io sono un timido, lo sono sempre stato. Ho combattuto negli anni con questa attitudine. Io sono uno che sta bene da solo". Alla domanda di Nunzia – “Hai smesso di nasconderti?” – Sottile risponde: "Dipende. A volte nascondo lati del mio carattere che non voglio svelare, dietro una corazza. La sensibilità la nascondo spesso, non la svelo facilmente".