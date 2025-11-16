Affari Tuoi, De Martino si ferma: perché non va in onda

Stop per Stefano De Martino. Affari Tuoi si ferma di nuovo. Il programma di Rai 1 non va in onda domenica 16 novembre. Il motivo? Una pausa forzata a causa di un cambio di palinsesto: la serata sarà infatti dedicata alla partita della Nazionale italiana, impegnata contro la Norvegia a San Siro nell’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il match tra Italia e Norvegia sarà trasmesso in diretta su Rai 1 alle ore 20:45, sia in tv che in streaming. Il game show di De Martino tornerà regolarmente in onda già domani, lunedì 17 novembre, alle 20:45 su Rai 1.

Già giovedì 13 novembre Rai 1 aveva trasmesso Moldova–Italia, penultimo incontro del girone e tappa importante per consolidare il percorso verso la qualificazione. La sfida, in diretta da Chisinau, ha richiesto una copertura completa, come di consueto per le partite della Nazionale. Come sappiamo, il match si è concluso per 2 a 0 nei confronti dell’Italia.