Affari tuoi, bufera su Alessandro: "Il Dottore li massacra"

Come spesso accade ad Affari tuoi, i telespettatori del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non attendono nemmeno la fine della partita e i titoli di coda in sovrimpressione per emettere le loro sentenze tombali.

Il protagonista della puntata di mercoledì sera è Alessandro, il simpatico agricoltore del Veneto tra gli ultimi rimasti della "vecchia guardia", l'infornata di pacchisti amatissima di questa edizione. Lo accompagna in studio la moglie, e chi commenta su X in tempo reale ha subito parole buone per la coppietta: "Scatenato il nostro agricoltore!", "È impazzito lo spaccalegna", "Gli occhi della moglie sono stupendi, sembrano finti", "Bella coppia stasera", "Moglie dell'agricoltore simpatica? O è presto per dirlo", "Come hai conosciuto Alessandro? Col trattore in tangenziale".

Spopola come al solito anche Herbert Ballerina, pacchista d'eccezione con una delle sue freddure: "Herbert Ballerina da Campobasso, io come lui ho vari trattori, ho una trattoria". In studio ridono tutti e anche da casa sembrano apprezzare.

La partita di Alessandro sembra filare via verso la gloria, con i pacchi blu che sfilano e i pacchi rossi, compresi quelli più pesanti, ancora lì al loro posto. Ma attenzione, avvertono molti telespettatori: "E da sto 'soldi sicuri' anticipato ora escono TUTTI i rossi", "Non si gioisce di una vittoria finché non si vince. Attenzione che è n’attimo". E infatti cambia tutto: "Questi il Dottore li massacra...", "Gioca al ribasso il Dottore così rifiutano e iniziano ad aprire i rossi". Una gufata che getta tutti i fan nell'angoscia televisiva.