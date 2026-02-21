Affari Tuoi, "meglio non farla proprio": mistero sulla puntata "flash"

Luca da Genova è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, sabato 21 febbraio, su Rai 1. Il concorrente ha detto che nella vita lavora come responsabile di un negozio di scarpe nel centro storico della città. Ad accompagnarlo la fidanzata Giulia, impiegata del Comune di Genova. I due hanno rivelato di essersi conosciuti proprio nel negozio di Luca. La coppia alla fine è riuscita a portarsi a casa 33mila euro, accettando l'offerta del dottore.

A catturare l'attenzione dei telespettatori, però, è stata la durata ridotta della puntata. Una puntata "flash", di "solo trenta minuti", come spiegato dal conduttore stesso. Una novità che molti telespettatori hanno voluto commentare, anche in maniera ironica, sui social. "Secondo me Stefano o della produzione leggono le nostre lamentele qua su quanto dura il programma e hanno fatto ad hoc puntata flash per 'pacificarci'": ha scritto un utente su X. Più polemico invece un altro, che ha commentato: "Arrivederci e grazie. Era meglio non mandarla nemmeno la trasmissione". "Quella di stasera è la durata perfetta per #AffariTuoi", ha scritto un altro utente ancora.