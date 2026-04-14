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Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dalla telecamera: figuraccia in studio

martedì 14 aprile 2026
Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dalla telecamera: figuraccia in studio

1' di lettura

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 13 aprile, la concorrente sarda Sara, accompagnata dal fidanzato Emanuele (in procinto di sposarsi il 19 settembre), ha vissuto una partita ricca di imprevisti, cambi di pacco e molta sfortuna. Ha iniziato con il pacco 18, accettato due cambi e sfiorato un terzo, finendo per giocare la “regione fortunata”.

Dopo aver sbagliato l’Emilia-Romagna, ha indovinato la Sicilia, vincendo 50.000 euro come regalo di nozze tra sorrisi e commozione.L’incidente di Herbert Ballerina è stato il momento più divertente e inatteso della serata. Mentre stava preparando un effetto scenico (un lancio di fogli a mo’ di “riso” per celebrare il prossimo matrimonio della coppia), Herbert era accovacciato dietro un pacchista in attesa del segnale di Stefano De Martino. All’improvviso è stato travolto da una telecamera meccanica che si muoveva rapidamente per raggiungere una postazione.

Nessun cameraman umano: si è trattato di un sistema automatico. Il colpo ha provocato una smorfia di dolore a Herbert, scatenando però grasse risate generali, presentatore compreso.Nel corso della puntata, Stefano De Martino ha dispensato consigli “nuziali” al futuro sposo Emanuele, invitandolo a non esporsi troppo e a dare sempre ragione alla futura moglie, tra battute e stereotipi che hanno fatto sorridere tutti.Una serata all’insegna di risate, sfortuna e un lieto fine con 50.000 euro per Sara ed Emanuele.

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