Mahmood, confessioni impensabili: "Ho fatto sesso con uno. E dopo..."

Il tormento dell'artista, nel caso in specie quello di Mahmood: il cantante, infatti, annuncia l'addio all'Italia. Destinazione, Spagna. La scelta nasce dal desiderio di sottrarsi a un clima che percepisce come soffocante. A spiegare le ragioni del trasferimento è stato lo stesso artista, che alla rivista Butt ha confidato: "Mi trasferisco in Spagna", "voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato".

Al centro del malessere ci sarebbe soprattutto il rapporto con la notorietà, vissuta come un peso difficile da reggere. Mahmood racconta di non sopportare l'invadenza di chi lo filma nei momenti privati: "A me non piace quando la gente mi riprende mentre ballo", ha spiegato, "magari sono ubriaco, non voglio fare brutta figura davanti a una telecamera che mi riprende". Quindi l'immagine che meglio restituisce il suo stato d'animo: "Mi sento come una tigre bianca in uno zoo".

Da qui anche la decisione di interrompere, almeno per ora, il percorso live e di fermare le nuove uscite musicali. Una pausa che considera necessaria per ritrovare una direzione creativa: "Ho smesso di andare in tour e di pubblicare canzoni. Ho davvero bisogno di tempo per trovare un'ispirazione nuova, una visione che voglio condividere con il mio pubblico".

Nel racconto dell'artista affiora anche un episodio personale, da lui ritenuto rivelatore del disagio vissuto nel nostro Paese: "Una volta ho fatto sesso con una persona, e dopo mi ha detto: 'I miei figli sono tuoi grandi fan'. E io allora ho pensato: 'Cosa?', non sapevo cosa stava succedendo, ma nel complesso mi stavo divertendo". Parlando della propria omosessualità, ha aggiunto: "Non ho mai sentito il bisogno di nascondere la mia vita sessuale", "sono stato fortunato, ho una mamma davvero brava. LaLei è stata la mia più grande fortuna nella vita".

Infine, uno sguardo agli inizi, segnati da porte chiuse e incomprensioni: "Mi hanno trattato come uno schifo", ha rivelato, "volevano che pubblicassi una canzone terribile, super pop. Mi dicevano che dovevo ascoltare quello che passava alla radio". Poi la rivincita arrivata con "Soldi": "Nessuno credeva in quella canzone. Dicevano 'Carina, strana”. Ma è diventata la canzone italiana più ascoltata in streaming di tutti i tempi".