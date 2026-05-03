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Da noi… a ruota libera, la confessione di Marco Masini: "Non ha mai dubitato"

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domenica 3 maggio 2026
Da noi… a ruota libera, la confessione di Marco Masini: "Non ha mai dubitato"

1' di lettura

Il cantautore ospite di Da noi… a ruota libera da Francesca Fialdini. Parlando del suo rapporto con le donne, Masini: "Dell’universo femminile non ho capito nulla. Però è un viaggio continuo alla ricerca di noi stessi, perché all’interno delle donne che mi hanno accompagnato nella mia vita ho trovato tanto di me stesso». Il ricordo della madre, scomparsa quando era ancora bambino: «Mia madre ha sempre lottato e ha creduto fino all’ultimo respiro che si potessero raggiungere gli obiettivi. Non ha mai dubitato di me". Un pensiero affettuoso anche per la sorella Susanna: "È diventata mia madre a 13 anni e continua a prendersi cura di me ancora oggi".

Masini ha poi raccontato un curioso retroscena sulla canzone “Superbabbo”, scritta per lo Zecchino d'Oro 2021: "Carlo Conti mi disse di scriverla il venerdì sera, a luglio, per dicembre. Il lunedì mattina me la chiese, ma non l’avevo ancora scritta. Poi mi convinse e con quella canzone vincemmo".

Sul Festival di Sanremo 2026 insieme a Fedez, Masini ha dichiarato: "Sono molto felice, è un momento fortunato e sto cercando di godermelo". Sul rapporto artistico ha aggiunto: "È difficile scrivere canzoni quando manca empatia tra due uomini di generazioni diverse». Infine, uno sguardo al futuro: «Partiamo da Alessandria per il tour estivo, poi da novembre saremo nei palazzetti". E sul suo album Perfetto Imperfetto: "Non esiste perfezione senza imperfezione".

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