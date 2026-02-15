Libero logo
Da noi... a ruota libera, Gigliola Cinquetti si confessa: "Ho fatto pace..."

di
domenica 15 febbraio 2026
2' di lettura

Gigliola Cinquetti è stata ospite di Francesca Fialdini su Rai1. Sul legame con la celebre “Non ho l’età”, ha dichiarato: "Ho fatto pace con quel brano. È stato un lunghissimo e meraviglioso sogno, una magia che mi ha accompagnata per tutta la vita e di cui sono molto riconoscente. Quello che è accaduto era qualcosa di strano, quasi incomprensibile, sicuramente più grande di me e in un certo senso lo è ancora, ma ha creato le premesse per un rapporto pieno di speranza e positività con le persone che persiste ancora oggi".

Ricordando l’impatto del successo sulla sua famiglia, Cinquetti ha parlato della madre: "Subì l’impatto di un cambiamento di vita che travolse tutti. Abbandonò certezze e abitudini, lei che era una donna anticonformista, e si mise un tailleur blu d’ordinanza, borsetta al braccio, e partimmo per il giro del mondo ad accompagnarmi in avventure anche spericolate".

Sul tema della felicità ha affermato: "La conosco benissimo. E conosco benissimo anche il suo contrario. Credo di aver avuto sempre questa capacità di patire molto e anche di vivere intensamente la felicità. È ovvio che ci si monta la testa, anche adesso".

Infine, una riflessione sul successo: "Non avevo timore del giorno in cui se ne sarebbe andato, è qualcosa di scontato. Quando ce l’hai non riesci nemmeno a godertelo, perché lo subisci, c’è una pressione continua. Può essere visto come privilegio o castigo, ma credo sia sempre immeritato: è semplicemente una cosa che capita, come un temporale. Dopo che passa, però, resta qualcosa su cui si può costruire di autentico, e nel tempo emerge un’empatia reciproca, che è una cosa bellissima".

