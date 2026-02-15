Da noi... a ruota libera, Gigliola Cinquetti si confessa: "Ho fatto pace..."

Gigliola Cinquetti è stata ospite di Francesca Fialdini su Rai1. Sul legame con la celebre “Non ho l’età”, ha dichiarato: "Ho fatto pace con quel brano. È stato un lunghissimo e meraviglioso sogno, una magia che mi ha accompagnata per tutta la vita e di cui sono molto riconoscente. Quello che è accaduto era qualcosa di strano, quasi incomprensibile, sicuramente più grande di me e in un certo senso lo è ancora, ma ha creato le premesse per un rapporto pieno di speranza e positività con le persone che persiste ancora oggi".

Ricordando l’impatto del successo sulla sua famiglia, Cinquetti ha parlato della madre: "Subì l’impatto di un cambiamento di vita che travolse tutti. Abbandonò certezze e abitudini, lei che era una donna anticonformista, e si mise un tailleur blu d’ordinanza, borsetta al braccio, e partimmo per il giro del mondo ad accompagnarmi in avventure anche spericolate".