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L'aria che tira, Angelo Bonelli perde la testa: "Disgustoso! Sono inc***, si vergogni"

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martedì 5 maggio 2026
L'aria che tira, Angelo Bonelli perde la testa: "Disgustoso! Sono inc***, si vergogni"

1' di lettura

Vietato parlare di Flotilla e dei presunti legami con Hamas, altrimenti Angelo Bonelli perde la testa. Ospite a L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, il co-portavoce dei Verdi è stato incalzato da Alessandro Gonzato. "Siamo al circo Flottila - ha esordito il giornalista di Libero -. Vanno appositamente a farsi arrestare e poi si solleva il circo. Queste cose con gli aiuti umanitari non c'entrano assolutamente nulla perché se fossero c'entrati qualcosa l'anno scorso, al posto di far marcire il cibo in cambusa, li avrebbero consegnati al cardinale Pizzaballa che si era offerto di portarli alla Striscia e invece li hanno lasciati galleggiare lì".

"Questa cosa è disgustosa - la replica furiosa di Bonelli -. Si vergogni, vada davanti allo specchio e dica: 'mi vergogno, mi vergogno, mi vergogno'. Hanno sterminato donne e bambini. Sono proprio incazz***, è chiaro? Perché di fronte a un soggetto di questo genere. Lui oscura e altera una realtà di donne e bambini uccisi, di ospedali distrutti. Non avete detto una parola. Io veramente mi vergogno per lei. Sono veramente incazz***".

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"Vada a fumare (alludendo allo spinello fumato da Bonelli da Fedex e Mr. Marra a Pulp Podcast, ndr), vada a fumare uno spinello", lo ha deriso Gonzato. "Faccia meno lo sciocchino", ha chiosato Bonelli accecato dalla rabbia.

L'aria che tira: il botta e risposta tra Gonzato e Bonelli

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