L'aria che tira, Angelo Bonelli perde la testa: "Disgustoso! Sono inc***, si vergogni"

Vietato parlare di Flotilla e dei presunti legami con Hamas, altrimenti Angelo Bonelli perde la testa. Ospite a L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, il co-portavoce dei Verdi è stato incalzato da Alessandro Gonzato. "Siamo al circo Flottila - ha esordito il giornalista di Libero -. Vanno appositamente a farsi arrestare e poi si solleva il circo. Queste cose con gli aiuti umanitari non c'entrano assolutamente nulla perché se fossero c'entrati qualcosa l'anno scorso, al posto di far marcire il cibo in cambusa, li avrebbero consegnati al cardinale Pizzaballa che si era offerto di portarli alla Striscia e invece li hanno lasciati galleggiare lì".

"Questa cosa è disgustosa - la replica furiosa di Bonelli -. Si vergogni, vada davanti allo specchio e dica: 'mi vergogno, mi vergogno, mi vergogno'. Hanno sterminato donne e bambini. Sono proprio incazz***, è chiaro? Perché di fronte a un soggetto di questo genere. Lui oscura e altera una realtà di donne e bambini uccisi, di ospedali distrutti. Non avete detto una parola. Io veramente mi vergogno per lei. Sono veramente incazz***".