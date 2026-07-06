Francesca Barra lascia 4 Di Sera: "Chiedo scusa, sto vivendo un periodo difficile"

Francesca Barra lascia la conduzione di 4 di sera Weekend. L'annuncio arriva direttamente da lei durante la puntata di domenica 5 luglio. "Vi chiedo scusa - esordisce - ma devo interrompere per fare un annuncio: è doveroso farlo". Da qui la comunicazione: "Questa sera io interromperò anticipatamente il mio periodo di conduzione con '4 di sera Weekend', questa è la terza estate di conduzione insieme al mio collega e amico Roberto Poletti, ma come sapete sto vivendo un periodo difficile. La mia famiglia ha bisogno di me".
Non sono mancati i ringraziamenti a Pier Silvio Berlusconi: "Grazie non solo per avermi scelta ma per avermi concesso la possibilità di fermarmi nel momento più opportuno". E ancora: "È stato un periodo meraviglioso, vi lascio in ottime mani e ringrazio tutte le persone che lavorano con noi. Siamo una famiglia professionale. Continuate a seguirci, noi ci ritroveremo e grazie".
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Al suo fianco proprio Poletti, che commosso, aggiunge: "Mi aveva già accennato a questa decisione. Dico solo a Francesca che questo è un semplice arrivederci. Ci rivediamo presto. La vita va avanti e Francesca la vedremo presto. Sembrava un addio ma questo è solo un arrivederci". Le motivazioni non sono chiare, ma lo scorso 16 giugno Barra ha comunicato sui social la morte del suo amato papà Francesco Michele.
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